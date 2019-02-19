Российским военным ограничили право пользоваться гаджетами

Госдума приняла в третьем чтении закон, запрещающий военнослужащим выкладывать информацию о себе и своих коллегах в интернете и СМИ, сообщается на сайте нижней палаты российского парламента, передает «КоммерсантЪ».
Новая редакции текста также ограничивает использование смартфонов во время военной службы. Гаджеты с камерами и доступом к интернету нельзя будет использовать при ведении боевых действий, во время боевого дежурства и при нахождении на территории воинской части. Обычные кнопочные телефоны под запрет не попадают. В быту пользоваться смартфонами военным не запрещается.
В СМИ и соцсетях военным запретят раскрывать свою ведомственную принадлежность, сообщать что-либо о своей служебной деятельности и работе других военнослужащих, воинских частей, организаций и подразделений и месте их дислокации. За нарушение предусматривается дисциплинарная ответственность, для контрактника — увольнение. По мнению авторов законопроекта, это позволит защитить военных от действий спецслужб других стран, террористических и экстремистских организаций.
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