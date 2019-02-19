Глава государства Петр Порошенко подписал законопроект №9037 о внесении изменений в Конституцию Украины относительно закрепления курса Украины на вступление в Европейский Союз и НАТО. Он подписал документ в ходе спецзаседания Верховной Рады Украины, передает корреспондент «РБК-Украина».
Так, сегодня проходит специальное заседание Верховной Рады в связи с пятой годовщиной начала вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.
«Прошу председателя Верховной Рады Андрея Парубия и премьер-министра Владимира Гройсмана в присутствии друга Украины Дональда Туска засвидетельствовать единство власти, единство всех ветвей в вопросе европейской и евроатлантической интеграции», — отметил глава государства перед подписанием закона.
Документом определяется, что к полномочиям Верховной Рады относится определение основ внутренней и внешней политики, реализация стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в ЕС и в НАТО. Законом предусматривается, что Президент является гарантом реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО, а Кабинет Министров Украины обеспечивает реализацию этого стратегического курса.
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