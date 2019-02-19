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Издание «Новое время» заявляет о давлении. ГПУ объясняет мотивы своих действий

19 февраля 2019 года Источник:Новое Время

Издание «Новое время» заявляет о давлении правоохранителей.

4 февраля с.г. судья Печерского райсуда Киева Владимир Карабань отдельным определением предоставил Генеральной прокуратуре доступ к внутренним документам редакции «НВ» и ко всем материалам, которые присылал на емейл-адреса издания его журналист Иван Верстюк.

Соответствующее судебное постановление 13 февраля с.г. редакции официально вручил следователь ГПУ. Если «НВ» не предоставит запрашиваемую следователями информацию, издание ждет обыск.

Г-н Верстюк — автор целого ряда резонансных расследований, в том числе связанных с коррупцией в оборонных закупках.

Расследование Генпрокуратуры, в рамках которого суд вынес свое решение, касается его статьи «Бриллиантовая дочь». В материале речь шла об учебе дочери экс-зампрокурора Киевской области Александра Корнийца в Великобритании. При этом «НВ» опиралась на данные расследования, проведенного Британским уголовным агентством.

Александр Корниец — один из двух так называемых бриллиантовых прокуроров: высокопоставленных сотрудников прокуратуры, задержанных в июле 2015 года на крупной взятке. Его уволили, но дело о коррупции Корнийца до сих пор рассматривает столичный Голосеевский райсуд Киева.

В статье, опубликованной на сайте «НВ» в августе 2016-го, рассказывается о том, что зампрокурора Киевщины, имея зарплату в 200 тыс. грн в год, заплатил более 120 тыс. фунтов стерлингов за обучение дочери в британских школах.

Генпрокуратура сочла публикацию этих данных разглашением тайны следствия и в июне 2017 года уже допрашивала г-на Верстюка.

«Решение Печерского райсуда, дающее Генпрокуратуре неограниченный доступ к редакционным материалам, нарушает, по оценке «НВ», не только свободу слова, но и право журналистов на защиту источников информации. Об этом случае уже проинформированы ОБСЕ и ряд народных депутатов Верховной Рады», — отмечается на сайте издания.

Свою позицию изложили и представители Генпрокуратуры. Они в очередной раз напомнили, что разглашение данных следствия является уголовно наказуемым.

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