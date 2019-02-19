ВСП пришлось временно прекратить работу из-за сообщения о минировании

Утром 19 февраля 2019 года поступило сообщение о минировании помещения Высшего совета правосудия. «Высший совет правосудия вынужден временно прекратить работу для проведения правоохранительными органами необходимых действий», — сказано в сообщении на портале «Судебная власть Украины».
Сейчас проведена эвакуация работников и посетителей ВСП. Начало работы заседания Совета отложено.
О возобновлении работы Совета будет сообщено дополнительно, отмечается на сайте.
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