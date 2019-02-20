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Сегодня 20 февраля 2019 года, 10:54

Украина оказалась на третьем месте среди стран, которые нанесли России экономический ущерб

Ограничительные меры, введенные против российских товаров за рубежом, нанесли экономике России ущерб в сумме 6,3 млрд долларов США (экспертная оценка).

Об этом говорится в материалах Минэкономразвития РФ о работе по устранению барьеров на внешних рынках, сообщает FinClub со ссылкой на «РБК».

Из подготовленной министерством презентации следует, что лидером по количеству введенных ограничений в отношении российских товаров стал Евросоюз (25), на втором месте — Украина (22), далее следуют Индия (16), Беларусь (13), Турция (12) и США (9).

Однако по предполагаемому ущербу экономике России распределение стран получилось иным: на первом месте — ЕС (2,4 млрд долларов США), на втором — США (1,1 млрд долларов США), на третьем — Украина (775 млн долларов США). За ними следуют Турция (713 млн долларов США), Индия (377 млн долларов США), Иран (320 млн долларов США) и Китай (174 млн долларов США).

Несмотря на то что Беларусь, по данным Минэкономики, ввела против российских товаров относительно большое количество ограничительных мер, предполагаемый ущерб от них составил всего 42 млн долларов США.

Наибольшие потери от защитных мер понес металлургический сектор — почти 4 млрд долларов США, на втором месте — сельскохозяйственная промышленность (1,1 млрд долларов США), а замыкает тройку химическая промышленность, которая понесла потери в размере 640 млн долларов США.

Всего против российских товаров введено 159 ограничительных мер в 62 странах.