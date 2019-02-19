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На пост главы государства претендуют 44 кандидата, 38% из них имеют юридическое образование

19 февраля 2019 года Источник:Юридическая Практика

Врачи, учителя, биологи, журналисты, телеведущие, военные, политтехнологи, юристы, предприниматели, меценаты, инвесторы, олигархи… Объединяет этот срез профессий и отраслей одно — их представители претендуют на главное должностное кресло страны.

Инна Богословская, Виктор Бондар, Александр Данилюк, Владимир Зеленский, Сергей Каплин, Юрий Кармазин, Илья Кива, Аркадий Корнацкий, Руслан Кошулинский, Виктор Кривенко, Виталий Куприй, Олег Ляшко, Евгений Мураев, Роман Насиров, Петр Порошенко, Игорь Смешко, Игорь Шевченко — а этих кандидатов в Президенты Украины объединяет еще и наличие юридического образования. Но интерес представляют не столько имена этих «юристов», не их практическая деятельность, сколько обещания в предвыборных манифестах. Мы сосредоточились только на части, касающейся правосудия. Многие из «исследуемых» кандидатов ставят «обеспечение честного правосудия» во главу угла своей предвыборной программы.

К примеру, Юрий Кармазин декларирует «обеспечение диктатуры Конституции Украины». В случае победы на президентских выборах планирует ликвидировать Конституционный Суд Украины и создать Конституционную Палату при Верховном Суде. Также он хочет обеспечить выборность судей первой инстанции и их отзыв.

Художественный руководитель ООО «Квартал 95» Владимир Зеленский получил юридическое образование в Криворожском экономическом институте Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана. По специальности (помимо двух месяцев практики) никогда не работал. Нашлось в творческой предвыборной программе «слуги народа» место и для судей: для простых споров должны действовать мировые судьи, избираемые народом, для «уголовных преступлений» — эффективный суд присяжных, состоящий из представителей народа.

В своей предвыборной программе Илья Кива указывает на необходимость отмены практики пожизненного назначения судей, обеспечения контроля территориальных общин за деятельностью местных судов путем установления срока полномочий судей, обещает немедленно увольнять судей за совершение уголовного преступления, а за коррупцию в судебном процессе установить меру наказания вплоть до смертной казни (!).

«Проведу настоящую судебную реформу — уволю всех старых прокуроров и судей, а новых люди изберут на выборах, как в США. Каждый украинец должен знать, что найдет правду в суде без денег», — обещает со страниц своего политического манифеста Олег Ляшко.

В «судейском вопросе» кандидаты в Президенты Украины в основном предлагают возвратиться к старому: вернуть пятилетнее назначение судей, избирать судей народом. Некоторые просто хотят завершить начатое. Но если политическая ситуация в стране изменится, едва ли новый руководитель оставит без внимания (очередной реформы) такой «лакомый кусочек» власти, как судебный.

Подробнее читайте в статье «Во весь пост» (газета «Юридическая практика» №8 (1104) от 19 февраля 2019 года).

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№ 8 (1104) от 19/02/19 Свежий номер

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№ 8 (1104)
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