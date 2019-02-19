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Топ-достижением 2018 года в Минюсте считают борьбу с домашним насилием и буллингом

19 февраля 2019 года Источник:Юридическая Практика

В 2018 году в Украине удалось достичь значительного прогресса в законодательном усилении эффективного противодействия домашнему насилию, травле детей в учебных заведениях и за их пределами. Также эффективно развивается система бесплатной правовой помощи. Об этом заместитель министра юстиции Украины Иванна Смачило рассказала во время панельной дискуссии «Минюст и международные партнеры — воплощаем изменения вместе. Результаты 2018».

«Впервые в Украине принят специальный закон Украины о противодействии буллингу (травле). Закон еще только начал действовать, а результаты уже есть. Есть первые прецеденты — судебные решения о привлечении к ответственности обидчиков и их родителей за выявленные факты буллинга. Мы уже получаем слова благодарности от родителей. Они видят сдвиги и просят нас не останавливаться, а углублять работу в этом направлении. В 2018 году мы внедрили важные и переломные вещи в борьбе с домашним насилием. Удалось достичь принятия и имплементации жесткого и эффективного законодательства о противодействии домашнему насилию. С 2018 года бесплатную вторичную правовую помощь получают все пострадавшие от домашнего насилия или насилия по признаку пола», — заявила г-жа Смачило.

По словам заместителя министра, Министерство юстиции расширяет сотрудничество с общественностью. Уже заработали пять правовых клубов PRAVOKATOR — в Днепре, Львове, Одессе, Харькове и Киеве. Это инновационные площадки юридического направления, способствующие дальнейшему развитию системы БПП. Министерство расширило сотрудничество с общественными организациями, которые занимаются защитой прав женщин.

Осенью заработал проект «Семейные советники». Работают уже пять офисов «семейных советников» при центрах БПП в Киеве, Одессе, Львове, Николаеве и Киеве. В 2019 году «Семейные советники» появятся в каждой области Украины. Дополнительными помощниками для пострадавших от домашнего насилия стали и параюристы, или «общественные советники».

В Украине сформирована широкая сеть бесплатной правовой помощи. Бюро и центры правовой помощи есть почти в каждом районе, каждом крупном городе Украины. Здесь тысячи граждан получают не только правовые консультации, но и помощь профессиональных юристов и адвокатов. Не зря украинскую систему БПП считают одной из лучших в мире, подчеркнула Иванна Смачило. В 2018 году повысилась доступность правовой помощи для людей с ограниченными возможностями — для работы с посетителями в центрах БПП привлекаются переводчики и сурдопереводчики.

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