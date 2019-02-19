Сегодня 19 февраля 2019 года, 13:21

Как избежать незаконного задержания — тема лекции Андрея Чехонадского

О том, как использовать в линии защиты ошибки следователя во время задержания, рассказал слушателям Legal High School Андрей Чехонадский, руководитель группы претензионно-исковой работы ПАО «Ритейл Групп», адвокат.

Он подчеркнул, что Конституция Украины предусматривает право на обжалование задержания, но норма эта не работает, и только ссылки на Конституцию недостаточно. Порядок обжалования задержания урегулирован УПК Украины.

Спикер обратил внимание на такой документ, как журнал регистрации полицейского управления, утвержденный приказом МВД в 2017 году, где фиксируют задержанных, приглашенных и посетителей.

По мнению лектора, в большинстве случаев, задерживая человека фактически, юридически полиция его не задерживает, используя при этом пробелы в юридических знаниях рядового украинца. При этом сохраняется иллюзия добровольности действий задержанного, а полицейские избегают ответственности за противоправное задержание, поскольку в журнале этот гражданин фиксируется как приглашенный или даже посетитель.

Андрей Чехонадский проиллюстрировал подобную практику примерами из собственного адвокатского опыта. Он рекомендовал в подобных случаях обращаться в телефонном режиме с заявлением о попытке незаконного задержания. Поскольку все звонки на 102 фиксируются техническими средствами, реакция последует незамедлительно.

Важно при этом указать дежурному, что речь идет не о жалобе, а о заявлении о подозрении в совершении уголовного правонарушения, и назвать фамилии и личные номера полицейских, которые пытаются вас задержать.

Почему это важно? По словам Андрея Чехонадского, факт незаконного задержания позволяет опротестовать не только все последующие действия полиции, но и даже приговор суда. При этом он привел пример конкретного уголовного дела, в котором именно факт незаконного задержания позволил признать все доказательства вины подсудимого незаконными и отменить в апелляционной инстанции приговор суда.

Базовой статьей для обжалования незаконного задержания Андрей Чехонадский считает статью 206 УПК Украины. Но он рекомендует применять вместе с ней также статью 42 УПК Украины. Лектор отметил, что у следственного судьи возникает вопрос о доказательстве содержания под стражей. Хотя бремя доказывания лежит на органах досудебного расследования, которые должны не только доказать содержание под стражей, но и обоснование такого содержания, адвокату важно вовремя подать жалобу о незаконном задержании.

Задержание, как правило, осуществляется по статье 208 УПК Украины, при этом часто нарушаются нормы пунктов 1 и 2 этой статьи, в которых установлены сроки задержания (задержание может осуществляться или в момент совершения преступления, или непосредственно после совершения преступления, но никак не через неделю).

Исключением является только задержание коррупционеров, которое может быть проведено, если есть основания полагать, что возможно бегство лица, подозреваемого в совершении тяжкого или особо тяжкого коррупционного преступления, с целью уклонения от уголовной ответственности.