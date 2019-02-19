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Адвокат Ю.Рябовол не был уполномочен подавать апелляцию на приговор В.Януковичу — AVER LEX

19 февраля 2019 года Источник:Юридическая Практика

Адвокат Центра вторичной правовой помощи Юрий Рябовол не уполномочен представлять интересы Виктора Януковича и подавать апелляционные жалобы по делу о потере Крыма. Об этом сообщил адвокат АО AVER LEX Виталий Сердюк.

«Четвертый Президент отказался от его услуг еще 14 августа 2018 года, поскольку данный адвокат игнорировал позицию Виктора Януковича по делу о потере Крыма, и его действия были исключительно в интересах Генеральной прокуратуры Украины», — сообщил Виталий Сердюк.

Он также напомнил, что соответствующее заявление 15 августа 2018 года было подано адвокатами АО AVER LEX в Оболонский районный суд Киева и в Региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве, а 16 августа перед судебным заседанием вручено лично Юрию Рябоволу.

«Мы, как уполномоченные адвокаты, готовим апелляцию на решение Оболонского районного суда города Киева, и она будет подана в установленные сроки», — подчеркнул адвокат.

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