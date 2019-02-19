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Специалистов НБУ обучат работе c Facebook и Instagram

19 февраля 2019 года Источник:Юридическая Практика

Сотрудников Национального банка Украины обучат работе c Facebook и Instagram. Был объявлен соответствующий тендер, передает UBR.

Как сказано в сообщении, за обучение одного слушателя таинству цифровых коммуникаций НБУ готов расстаться с весьма солидной суммой — 28,5 тыс. грн. За эти средства победитель аукциона, который состоится 20 февраля 2019 года, должен будет в собственном комфортном помещении начитать 50 часов по следующим дисциплинам:

- маркетинговая стратегия, план, бюджет;

- Digital Media;

- веб-аналитика (google analytics, google tag manager). КРІ сайта;

- построение сайтов, типы, платформы и технологии;

- контекстная реклама;

- поисковая оптимизация;

- соцсети, реклама в соцсетях (Twitter, Facebook, Instagram, YouTube);

- Digital-PR.

Кроме того, будущий специалист Нацбанка должен будет в совершенстве овладеть секретами успешных e-mail рассылок, а также научиться «креативить» в Digital. Все полученные знания ему предстоит отработать во время лабораторной работы, а затем, очевидно, применить на практике. Результаты этого обучения простые украинцы смогут наблюдать с экранов своих устройств уже в будущем году: срок поставки заказанных услуг — до 20 декабря 2019 года.

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