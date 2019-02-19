Стартовало обсуждение проекта антикоррупционной программы Высшего совета правосудия на 2019 год. Об этом сказано на сайте ВСП.
Процедура подготовки антикоррупционных программ регулируется Порядком подготовки, предоставления антикоррупционных программ на согласование в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции и осуществления их согласования, утвержденным решением НАПК от 8 декабря 2017 года №1379.
В соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка для согласования вместе с антикоррупционной программой и сопроводительным письмом к ней в НАПК подаются:
1) заверенная в установленном порядке копия распорядительного документа, которым она утверждена;
2) материалы о проведенной оценки коррупционных рисков;
3) информация о проанализированных нормативно-правовых актах (в том числе при проведении оценки коррупционных рисков);
4) информационно-аналитические материалы по результатам публичного обсуждения проекта антикоррупционной программы.
Решением Высшего совета правосудия от 14 февраля 2019 года №487/0/15-19 утвержден отчет об оценке коррупционных рисков в деятельности Совета.
Проект доступен по ссылке.
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