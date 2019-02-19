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Сегодня 19 февраля 2019 года, 13:20

ВСП обнародовал проект антикоррупционной программы

Стартовало обсуждение проекта антикоррупционной программы Высшего совета правосудия на 2019 год. Об этом сказано на сайте ВСП.

Процедура подготовки антикоррупционных программ регулируется Порядком подготовки, предоставления антикоррупционных программ на согласование в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции и осуществления их согласования, утвержденным решением НАПК от 8 декабря 2017 года №1379.

В соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка для согласования вместе с антикоррупционной программой и сопроводительным письмом к ней в НАПК подаются:

1) заверенная в установленном порядке копия распорядительного документа, которым она утверждена;

2) материалы о проведенной оценки коррупционных рисков;

3) информация о проанализированных нормативно-правовых актах (в том числе при проведении оценки коррупционных рисков);

4) информационно-аналитические материалы по результатам публичного обсуждения проекта антикоррупционной программы.

Решением Высшего совета правосудия от 14 февраля 2019 года №487/0/15-19 утвержден отчет об оценке коррупционных рисков в деятельности Совета.

Проект доступен по ссылке.