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AVER LEX: принудительное восстановление в должности главы ГСЧС началось лишь после уголовного производства

19 февраля 2019 года Источник:Юридическая Практика

Государственная исполнительная служба Украины открыла исполнительное производство по принудительному исполнению решения Окружного административного суда города Киева от 26 апреля 2018 года о восстановлении Сергея Бочковского в должности председателя ГСЧС. Этому предшествовала длительная волокита и бездействие со стороны государственных исполнителей. Однако после начала расследования ГБР (Государственным бюро расследований) факта преступного неисполнения судебного решения вопрос сдвинулся с места. Об этом рассказал адвокат АО AVER LEX Игорь Федоренко, представляющий интересы Сергея Бочковского.

«Только после того, как ГБР в декабре 2018 года начало расследование фактов неисполнения судебного решения по статье 382 Уголовного кодекса Украины, Государственная исполнительная служба была лишена возможности дальнейшего способствования Кабинету Министров Украины в затягивании восстановления Сергея Бочковского в должности председателя ГСЧС», — рассказал Игорь Федоренко.

По его словам, орган исполнительной службы более полугода игнорировал необходимость открытия производства под надуманными предлогами. Но после поступления из ГБР запроса об ответственности должностных лиц исполнительной службы ГИС 5 февраля 2019 года была вынуждена открыть исполнительное производство по принудительному исполнению решения суда, которым г-н Бочковский был восстановлен в должности.

«Досадно, что государственные органы, которые должны защищать и исполнять законы, начинают работать только после того, как орган досудебного расследования поставил вопрос о персональной уголовной ответственности чиновников за их бездействие», — отметил Игорь Федоренко.

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