Сегодня 19 февраля 2019 года, 11:47

Совет ЕС: Россия — «постоянный нарушитель» прав человека

В список «постоянных нарушителей» также попали Мьянма, Камерун, Пакистан и «незаконно аннексированные Россией Крым и Севастополь».

Совет ЕС подготовил ежегодный документ о приоритетах стран Евросоюза на заседаниях ООН по правам человека. Эксперты, составлявшие тезисы, отнесли Россию к странам, в которых «постоянно наблюдаются случаи нарушения прав человека». В этот список также попали Камерун, Мьянма, Пакистан, «незаконно аннексированные Россией Крым и Севастополь» и неконтролируемые Киевом районы восточной Украины, ситуация в которых вызывает «обеспокоенность».

«[На заседаниях ООН] ЕС и впредь будет призывать все государства уважать, защищать и осуществлять права лиц, принадлежащих к меньшинствам (в том числе к национальным, этническим и религиозным) <...> как это закреплено в конвенциях ООН и Совета Европы», — говорится в документе.

Совет ЕС также «с обеспокоенностью» относится к соблюдению прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, где, по мнению экспертов, наблюдаются «ограничения в отношении уйгуров» (тюркский коренной народ, большинство являются мусульманами-суннитами). Из-за этого ЕС планирует и дальше призывать Китай «уважать свободу выражения мнений, культурное разнообразие и свободу вероисповедания».

Россия упоминается в пяти из 20 тезисов, на которых собирается концентрироваться ЕС при обсуждении прав человека в ООН. Так, Евросоюз «продолжает с серьезной обеспокоенностью следить за многочисленными недавно зарегистрированными» пытками, исчезновениями и «внесудебными казнями» в Чечне, Крыму, не подконтрольных Киеву Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Бурунди, Демократической Республике Конго, КНДР, Египте, Ливии, Мьянме, Никарагуа, Пакистане, на Филиппинах, в Саудовской Аравии, Южном Судане, Сирии, Венесуэле, Йемене и Китае.

Европейские эксперты также будут следить за «соблюдением принципа верховенства закона, гарантиями свободы мнений и их выражения в интернете и офлайн, а также обеспечением свободы мирных собраний и независимостью судебной системы». В этот список, кроме России, попали Беларусь, Бангладеш, Камбоджа, Эритрея, Гватемала, Никарагуа, Судан, Турция и Венесуэла.

В связи с «аннексией Крыма и Севастополя» страны ЕС на заседаниях ООН планируют призвать «соблюдать нормы международного гуманитарного права и обеспечить полный, своевременный и беспрепятственный доступ по всей стране для доставки гуманитарной помощи нуждающемуся населению». В этом списке — Азербайджан, Бахрейн, Республика Беларусь, Бурунди, Камбоджа, Китай, восток Украины, Египет, Иран, Мьянма, Никарагуа, Саудовская Аравия, Танзания, Турция, Венесуэла, Вьетнам и Зимбабве.