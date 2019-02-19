Сегодня 19 февраля 2019 года, 11:47

В правительстве подсчитали доходы от малой приватизации

С августа 2018 года по февраль 2019-го в рамках программы малой приватизации (продажа госимущества стоимостью мене 250 млн грн) в Украине было проведено 593 электронных аукциона, что принесло государственному и местным бюджетам более 808 млн грн. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив.

Половина указанной суммы, добавил чиновник, досталась Фонду госимущества, остальные средства пополнили счета местных бюджетов. В Минэкономразвития такие результаты называют успехом, хотя и не объясняют, почему первый аукцион в рамках утвержденного еще в марте прошлого года порядка был проведен только в августе.