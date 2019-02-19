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НБУ взыскал залог по рефинансированию «ПриватБанка»

19 февраля 2019 года Источник:Finclub

Национальный банк 13 февраля 2019 года получил очередное решение об обращении взыскания на предмет ипотеки, обеспечивающее исполнение кредитных обязательств АО КБ «ПриватБанк».

Об этом FinClub сообщили в пресс-службе Нацбанка.

Хозяйственный суд Днепропетровской области удовлетворил в полном объеме исковое заявление НБУ к ООО «Арлан» об обращении взыскания на предмет ипотеки: офисные помещения в г.Днепре стоимостью 17,6 млн грн, переданные в обеспечение исполнения обязательств АО КБ «ПриватБанк» по кредиту рефинансирования.

Нацбанк хочет, чтобы экс-владельцы «ПриватБанка» погашали просроченное рефинансирование госбанка, полученное еще до национализации, а не налогоплательщики.

С начала лета 2018-го НБУ подал полторы сотни исков. Здание в Днепре по ул. Святослава Храброго, 27, заложили сразу две компании: «Арлан» и «Акватера». Их ипотечные договоры от 29 мая 2014 года касались отдельных этажей и помещений в этом здании. Суммарно НБУ хочет взыскать с них 61 млн грн.

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