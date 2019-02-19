НБУ взыскал залог по рефинансированию «ПриватБанка»

Национальный банк 13 февраля 2019 года получил очередное решение об обращении взыскания на предмет ипотеки, обеспечивающее исполнение кредитных обязательств АО КБ «ПриватБанк».
Об этом FinClub сообщили в пресс-службе Нацбанка.
Хозяйственный суд Днепропетровской области удовлетворил в полном объеме исковое заявление НБУ к ООО «Арлан» об обращении взыскания на предмет ипотеки: офисные помещения в г.Днепре стоимостью 17,6 млн грн, переданные в обеспечение исполнения обязательств АО КБ «ПриватБанк» по кредиту рефинансирования.
Нацбанк хочет, чтобы экс-владельцы «ПриватБанка» погашали просроченное рефинансирование госбанка, полученное еще до национализации, а не налогоплательщики.
С начала лета 2018-го НБУ подал полторы сотни исков. Здание в Днепре по ул. Святослава Храброго, 27, заложили сразу две компании: «Арлан» и «Акватера». Их ипотечные договоры от 29 мая 2014 года касались отдельных этажей и помещений в этом здании. Суммарно НБУ хочет взыскать с них 61 млн грн.
Сохранить:
Контакты:
Новый Закон Украины «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»…
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ТРАНСФЕРТНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ: ПРЕОДОЛЕНИЕ РИСКОВ
От кого зависит стабильность банковского сектора Украины? Ответ – на Bank Watch Forum
IX Всеукраинская школа по праву интеллектуальной собственности
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: