Сегодня 19 февраля 2019 года, 10:17

Назар Холодницкий требует отвода прокурора по делу Н.Мартыненко

В Шевченковском районном суде Киева 19 февраля состоится очередное судебное заседание по рассмотрению обвинительного акта в уголовном производстве по обвинению экс-нардепа Николая Мартыненко и других лиц в завладении средствами государственного предприятия НЭК «Энергоатом» и по факту завладения средствами ГП «Востгок». Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на пресс-службу САП на странице в Facebook.

Как отмечается, руководитель САП Назар Холодницкий подал заявление в суд о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам определения суда от 27 сентября 2018 года в указанном производстве, которым удовлетворено заявление адвоката Петра Бойко об отводе прокурора САП Андрея Перова.

«Учитывая, что единственным мотивом отвода прокурора было решение Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров, которое признано противоправным и отменено постановлением Большой Палаты Верховного Суда от 22 января 2019 года, вновь открывшиеся обстоятельства, а именно — незаконность указанного решения и отсутствие оснований для отвода, которые существовали на момент принятия решения и о которых говорили прокуроры в судебном заседании, нашли свое отражение в окончательном судебном решении, которое обжалованию не подлежит», — говорится в сообщении.