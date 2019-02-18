Сегодня 18 февраля 2019 года, 18:53

LHS Discussion Hub: юристы позитивно оценивают перспективы развития спортивного права в Украине

Сегодня в Legal High School состоялся Discussion Hub на тему «Спортивное право в Украине: как юристу взойти на пьедестал». Модератором выступил главный редактор сайта pravo.ua, директор IT-проектов издательства «Юридической практики» Сергей Саченко. Он отметил, что спортивное право — это terra incognita, многие юристы скептически относятся к такому словосочетанию, как «спортивное право», специалистов на этом рынке не так уж и много. Есть ли перспективы у этой отрасли права?

Партнер ЮФ Asters Маркиян Ключковский начал заниматься спортивным правом по собственной инициативе еще тогда, когда такая отрасль бизнес-юриспруденцией серьезно не рассматривалась. У бизнеса же запрос на такой вид права был. Говоря о реалиях развития спортивной индустрии, он отметил, что больше всего перспектив для юристов в футболе. Вместе с тем нет ни одного спортсмена или функционера, который скажет, что в Украине спорт финансируется на надлежащем уровне. По словам г-н Ключковского, на юридическом рынке спортивного права лидируют бутиковые компании или юристы-одиночки.

У советника МЮГ Eterna Law Артема Кузьменко все началось с хобби, которое имеет определенный спортивный бэкграунд. Он сетовал на отсутствие в Украине специализированной литературы, посвященной спортивному праву. Запрос рынка на эту юридическую услугу очень небольшой, клиентов мало, поэтому юрист советует начинать свой «спортивно-правовой путь» с pro bono.

Спикеры подчеркивали, что спортивное право — это прекрасная иллюстрация, как отрасль может функционировать без спортивного законодательства, ведь любой вид спорта хорошо регулируется внутренними правилами спортивной федерации.

Олег Горбачев, юрист ЮФ «Пронин и Партнеры», отметил, что их сотрудничество со спортивными организациями осуществляется на условиях pro bono. У федераций, по его словам, очень много проблем, это как внутренние конфликты между членами, так конфликты и между игроками и федерацией. Представительство молодых спортсменов в дисциплинарных производствах — один из аспектов работы юристов. Г-н Горбачев обратил внимание на высокие ставки сбора за обжалование дисциплинарного выговора в инстанциях, часто сборы превышают дисциплинарные санкции.

По словам ответственного секретаря контрольно-дисциплинарного комитета Федерации футбола Украины Игоря Грищенко, сейчас активно обсуждается вопрос создания спортивного арбитражного суда в Украине. Он выделил три категории самых распространенных споров: между футболистами и футбольными клубами по вопросу невыплаты вознаграждения, споры между посредниками (агентами) и футболистами, споры между футбольными клубами (по вопросу трансферных расчетов). Г-н Грищенко также акцентировал внимание на доступности спортивного арбитража в Лозанне ввиду высоких ставок и заверил, что спрос на услуги юристов, специализирующихся на спортивном праве, есть. Такой юрист должен быть медиатором, чтобы находить баланс между интересами сторон. Спикер прогнозирует, что со временем этот рынок будет расти.

«Система органов спортивного правосудия держится исключительно на автономии самого спорта», — сказал Маркиян Ключковский, добавив, что Украина в этом контексте не уникальна, так происходит во всем мире. Становясь частью спортивной семьи, спортсмен берет на себя обязанности решать конфликты внутри организации и только после исчерпания всех инструментов защиты может обращаться в суд. Но никто напрямую не запрещает спортсмену обращаться в суды.

Проанализировали спикеры и перспективы создания спортивного арбитражного суда в Украине. Международное сообщество имеет как позитивные примеры создания таких институций, так и негативные. Младший юрист ЮК Moris Group Александр Володин считает, что такой суд в Украине должен работать не за счет федераций — реальную независимость может обеспечить только государственное финансирование. Он мог бы стать промежуточным звеном между федерациями и судом в Лозанне.

Соучредитель и партнер StudyDive, бывший корпоративный секретарь ООО «Метинвест холдинг» Алексей Колчанов отметил, что перспективы развития науки спортивного права уже обсуждаются учеными, академическая наука развивается не такими быстрыми темпами, как бы хотелось, но лед уже тронулся. «Спортивное право существует, спортивные юристы востребованы», — убежден г-н Колчанов. Тем не менее говорить о необходимости открытия соответствующих практик в пределах юридических фирм пока рано. По мнению г-на Колчанова, содействовать юридическому функционированию спортивного права могут общественные организации. Слушатели Discussion Hub добавили, что в Украине с каждым годом диссертаций по вопросу спортивного права защищается все больше и больше.

Не многие стороны в регионах Украины привлекают юридических советников при рассмотрении дисциплинарных процедур. На этом акцентировал внимание управляющий партнер АО «Цезарь» Сергей Хильченко. В урегулировании, по его мнению, нуждается и правовое поле. Он позитивно оценил перспективы развития рынка спортивного права — нужно просто работать.

По словам технического директора ФК «Львов» Сергея Коваля, для любого спортсмена важно своевременно получать финансовое вознаграждение, а для любого футбольного клуба — минимизировать риски и защитить свои интересы. Спикер согласен с утверждением, что спортивный юрист — это в первую очередь посредник между разными сторонами, и не только клубом и спортсменом, но и между агентами, федерацией, государством. «Футбольная семья» (клуб, технический персонал, должностные лица и даже фанаты) — это полуправовой термин, который встречается в официальных документах УЕФА, и очень часто конфликтные ситуации не выносятся за пределы этой «футбольной семьи».

Спортивный юрист должен быть универсальным солдатом. Он должен хорошо ориентироваться в гражданском процессе, хозяйственном (договорное право, вопросы аренды и многое другое) и даже административном. На этом внимание заострила юрист ЮФ «Пронин и Партнеры» Ирина Видловская.

В завершение мероприятия Сергей Саченко попросил лекторов назвать факторы, от которых зависит развитие спортивной отрасли в Украине. Как отметили юристы, это спрос на юридическое представительство, развитие спорта, развитие экономики в целом. «Будут деньги у спорта, будут деньги и в юристов», — резюмировал Артем Кузьменко.