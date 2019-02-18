Сегодня 18 февраля 2019 года, 15:46

Подача большого количества жалоб свидетельствует об активном отстаивании своей правовой позиции, отмечает адвокат Лариса Криворучко, лектор LHS

«Лайфхаками» относительно внесения сведений о совершении уголовного преступления в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) и способами мониторинга уголовного судопроизводства и порядок получения информации по фактовым делам поделилась адвокат, к.ю.н. Лариса Криворучко в рамках модуля «Открытие уголовного производства» блока «Стратегия и тактика защитника на стадии досудебного расследования» Школы уголовной практики Legal High School.

При обжаловании решения, действия или бездействия следователя или прокурора во время досудебного расследования лектор рекомендует контролировать ход рассмотрения такой жалобы. Это будет способствовать более оперативному и эффективному рассмотрению заявления. Как правило, обжалуется бездействие о невнесении сведений в ЕРДР. «На каждом этапе досудебного расследования приходится защищать свои права», — отметила Лариса Криворучко и добавила, что подача большого количества жалоб свидетельствует об активном отстаивании своей правовой позиции.

Также необходимо контролировать исполнение определений судов. По факту неисполнения судебного решения следует инициировать уголовное производство, также можно обратиться с жалобой в Квалификационную дисциплинарную комиссию прокуроров. «Не останавливайтесь, пока вы не получите позитивного для себя решения», — советует адвокат Криворучко.

Если заявитель заинтересован в исходе дела, он, по словам лектора, обязан отслеживать ход досудебного расследования. К примеру, заявления потерпевшего подлежат рассмотрению в течение 72 часов, если реакции по завершении этого срока нет, необходимо подавать жалобу. «Не мешкайте, не церемоньтесь», — призывает адвокат. Кто может выступить заявителем? Физическое или юридическое лицо; лицо, на глазах которого происходит преступление (заявить о преступлении — это гражданская обязанность). Такое лицо может и не признаваться потерпевшим, если преступлением ему не причинен вред.

В завершение лекции Лариса Криворучко рекомендовала тщательно изучить процедуры, предусмотренные уголовным процессуальным законодательством, и требовать от государственных органов соблюдения этих процедур, ведь органы государственной власти, их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины. «Эту шахматную партию выиграет тот, кто лучше знает УПК Украины», — резюмировала адвокат.