Фигурант «дела Гандзюк» вернулся на работу

Глава Херсонского облсовета Владислав Мангер, который подозревается в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк, вернулся на работу. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на Facebook Херсонского областного совета.
Сообщается, что сегодня г-н Мангер провел аппаратное совещание. Кроме того, он заслушал отчет о работе коммунальных предприятий за неделю и поручил держать их деятельность на контроле.
Напомним: ранее за Мангера внесли залог в размере почти 2,5 млн гривен. После этого он покинул СИЗО и заявил, что будет сотрудничать со следствием, чтобы установить «реальных преступников».
Также стало известно, что Генпрокуратура обжалует выход Владислава Мангера под залог. ГПУ подаст апелляционную жалобу в Киевский апелляционный суд. Пресс-секретарь Юрия Луценко Лариса Сарган также отметила, что обвинение настаивало на аресте Владислава Мангера до 3 марта с.г. без возможности внесения залога.
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