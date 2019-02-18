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Фигурант «дела Гандзюк» вернулся на работу

18 февраля 2019 года Источник:РБК-Украина

Глава Херсонского облсовета Владислав Мангер, который подозревается в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк, вернулся на работу. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на Facebook Херсонского областного совета.

Сообщается, что сегодня г-н Мангер провел аппаратное совещание. Кроме того, он заслушал отчет о работе коммунальных предприятий за неделю и поручил держать их деятельность на контроле.

Напомним: ранее за Мангера внесли залог в размере почти 2,5 млн гривен. После этого он покинул СИЗО и заявил, что будет сотрудничать со следствием, чтобы установить «реальных преступников».

Также стало известно, что Генпрокуратура обжалует выход Владислава Мангера под залог. ГПУ подаст апелляционную жалобу в Киевский апелляционный суд. Пресс-секретарь Юрия Луценко Лариса Сарган также отметила, что обвинение настаивало на аресте Владислава Мангера до 3 марта с.г. без возможности внесения залога.

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