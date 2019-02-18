Сегодня 18 февраля 2019 года, 15:46

Последствия нарушения подследственности дела сквозь призму судебной практики проанализировал старший детектив НАБУ, лектор LHS Артем Крикун-Труш

Модуль «Открытие уголовного производства» блока «Стратегия и тактика защитника на стадии досудебного расследования» Школы уголовной практики Legal High School продолжает свою работу. Последствия нарушения подследственности дела сквозь призму судебной практики проанализировал старший детектив Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Крикун-Труш.

Лектор отметил, что статья 216, регулирующая подследственность в Уголовном процессуальном кодексе (УПК) Украины, с точки зрения юридической техники выписана достаточно сложно, содержит множество отсылок к другим нормативно-правовым актам. Говоря об алгоритме определения подследственности, старший детектив НАБУ рекомендует начинать с определения подходящей статьи УПК Украины, затем, проанализировав статью 216, определить субъекта, в некоторых случаях (если остались сомнения относительно органов НАБУ и Государственного бюро расследований) нужно определить сумму (размер предмета преступления или причиненного им вреда) и в случае необходимости — место совершения преступления. Г-н Крикун-Труш не припоминает случаев из собственной практики, когда, проанализировав все обстоятельства дела, возникали трудности с установлением подследственности дела тому или другому органу.

Спикер подчеркнул, что за определение подследственности ответственен прокурор, и выделил несколько заключений ведущих юридических вузов, которые единогласны в том, что доказательства, полученные следователем, прокурором с нарушением правил подследственности, должны признаваться недопустимыми.

Самыми типичными ошибками старший детектив НАБУ назвал следующие: осуществление досудебного расследования неуполномоченным органом досудебного расследования; искусственная квалификация; якобы отсутствие спора о подследственности; фактическое осуществление досудебного расследования прокурором без передачи материалов следователю. Что касается последнего, то лектор напомнил, что УПК Украины наделяет прокурора полномочиями для осуществления всех следственных действий, и бывают случаи, когда до момента задержания и предъявления подозрения прокурор ведет следствие самостоятельно при оперативном сопровождении других органов. В этом контексте Артем Крикун-Труш посоветовал адвокатам проверять, когда именно материалы были переданы следователю.

Говоря о судебной практике, лектор остановился на деле Жовтневого районного суда г. Днепропетровска № 201/5699/16к («...осуществление военной прокуратурой всех следственных действий в этом уголовном производстве выходило за пределы ее полномочий, а все доказательства, полученные в ходе осуществления этих действий, являются недопустимыми») и на деле, рассматриваемом Печерским районным судом г. Киева («С учетом изложенного, нарушения, допущенные во время досудебного расследования, препятствуют назначению уголовного производства к судебному рассмотрению, поскольку досудебное расследование данного уголовного производства, а также утверждение обвинительного акта проводили не уполномоченные на это лица»). «Несмотря на наличие такой судебной практики, правила подследственности, к сожалению, продолжают нарушаться», — резюмировал Артем Крикун-Труш.