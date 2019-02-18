Сегодня 18 февраля 2019 года, 17:19

В отношении руководителя «Укрпатента» составлено 15 админпротоколов

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции направило в суд административные протоколы в отношении ряда должностных лиц за несвоевременное уведомление о существенных изменениях в имущественном состоянии и декларациях. Об этом сообщается на сайте НАПК.

Составлено 15 протоколов в отношении генерального директора ГП «Украинский институт интеллектуальной собственности» Андрея Кудина. Установлено, что директор госпредприятия ни разу не подал сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии, получив в течение 15 месяцев в 2017—2018 годах доходы на общую сумму более 1,4 млн гривен.