В отношении руководителя «Укрпатента» составлено 15 админпротоколов

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции направило в суд административные протоколы в отношении ряда должностных лиц за несвоевременное уведомление о существенных изменениях в имущественном состоянии и декларациях. Об этом сообщается на сайте НАПК.
Составлено 15 протоколов в отношении генерального директора ГП «Украинский институт интеллектуальной собственности» Андрея Кудина. Установлено, что директор госпредприятия ни разу не подал сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии, получив в течение 15 месяцев в 2017—2018 годах доходы на общую сумму более 1,4 млн гривен.
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