Президент Нотариальной палаты Украины Владимир Марченко обратился к министру юстиции Украины с призывом срочно восстановить доступ к государственным реестрам нотариусам, срок блокировки доступа у которых истек, без требования прохождения ими не предусмотренного законодательством тестирования, а также остановить эксперимент по внедрению дополнительного экзамена для нотариусов.
Соответствующая позиция опубликована на сайте НПУ.
«Введенная Министерством юстиции обязанность нотариуса в очередной раз подтверждать свою профессиональную компетентность после временной блокировки доступа к государственным реестрам является не чем иным, как фактором разрушения профессии, коррупционным механизмом, который при определенных условиях приведет к регрессу, что скажется на будущем не только нотариата, но и всей страны», — отмечается в письме НПУ.
Кроме того, Нотариальная палата Украины просит у министра юстиции Украины:
- прекратить применение временной блокировки доступа нотариусов к государственным реестрам за технические ошибки и недостатки программного обеспечения государственных реестров, поскольку такие недостатки никоим образом не нарушают законных прав и интересов граждан, а лишь создают широкие возможности для коррупции в органах юстиции;
- установить четкие критерии и процедуры проведения мониторинга и камеральных проверок — в частности, исключить из перечня критерий №6 для проведения мониторинга на основании решения Министерства юстиции относительно отдельных субъектов, ведь этот критерий является основным фактором коррупции в сфере контроля государственной регистрации; определить критерии, по которым такой пункт может применяться исключительно на основании обоснованной жалобы на действия регистратора; ограничить применение критерия «совершение регистрационных действий в нерабочее время», учитывая нестабильность работы программного обеспечения государственных реестров;
- установить четкую дифференциацию санкций за нарушения в сфере государственной регистрации, с учетом характера нарушения;
- остановить любые действия (в пределах компетенции министра) по созданию в Украине «квазинотариата».
Сохранить:
Контакты:
Новый Закон Украины «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»…
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ТРАНСФЕРТНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ: ПРЕОДОЛЕНИЕ РИСКОВ
От кого зависит стабильность банковского сектора Украины? Ответ – на Bank Watch Forum
IX Всеукраинская школа по праву интеллектуальной собственности
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: