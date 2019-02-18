Сегодня 18 февраля 2019 года, 17:19

НПУ требует у министра юстиции восстановить доступ к реестрам

Президент Нотариальной палаты Украины Владимир Марченко обратился к министру юстиции Украины с призывом срочно восстановить доступ к государственным реестрам нотариусам, срок блокировки доступа у которых истек, без требования прохождения ими не предусмотренного законодательством тестирования, а также остановить эксперимент по внедрению дополнительного экзамена для нотариусов.

Соответствующая позиция опубликована на сайте НПУ.

«Введенная Министерством юстиции обязанность нотариуса в очередной раз подтверждать свою профессиональную компетентность после временной блокировки доступа к государственным реестрам является не чем иным, как фактором разрушения профессии, коррупционным механизмом, который при определенных условиях приведет к регрессу, что скажется на будущем не только нотариата, но и всей страны», — отмечается в письме НПУ.

Кроме того, Нотариальная палата Украины просит у министра юстиции Украины:

- прекратить применение временной блокировки доступа нотариусов к государственным реестрам за технические ошибки и недостатки программного обеспечения государственных реестров, поскольку такие недостатки никоим образом не нарушают законных прав и интересов граждан, а лишь создают широкие возможности для коррупции в органах юстиции;

- установить четкие критерии и процедуры проведения мониторинга и камеральных проверок — в частности, исключить из перечня критерий №6 для проведения мониторинга на основании решения Министерства юстиции относительно отдельных субъектов, ведь этот критерий является основным фактором коррупции в сфере контроля государственной регистрации; определить критерии, по которым такой пункт может применяться исключительно на основании обоснованной жалобы на действия регистратора; ограничить применение критерия «совершение регистрационных действий в нерабочее время», учитывая нестабильность работы программного обеспечения государственных реестров;

- установить четкую дифференциацию санкций за нарушения в сфере государственной регистрации, с учетом характера нарушения;

- остановить любые действия (в пределах компетенции министра) по созданию в Украине «квазинотариата».