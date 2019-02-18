Сегодня 18 февраля 2019 года, 17:19

Полиция назвала причину обысков в Николаевском горсовете

Управление Национальной полиции в Николаевской области заявляет, что в Николаевском городском совете проводят обыски в рамках уголовного производства по факту растраты имущества. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Указано, что 18 февраля с.г. следователи Нацполиции под процессуальным руководством областной прокуратуры осуществляют досудебное расследование уголовного производства по части 3 статьи 191 Уголовного кодекса «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением», по фактам растраты чужого имущества должностными лицами Николаевского городского совета.

«Чиновники по предварительному сговору с субъектами хозяйственной деятельности при выполнении подрядных работ на территории города Николаева совершившили правонарушение, вероятно, с целью присвоения средств или растраты в пользу третьих лиц средств, выделенных на реконструкцию с термосанацией здания образовательного учреждения, капитальный ремонт отопления и кровли с утеплением фасада здания спортивной школы и предоставление услуг по разработке схемы теплоснабжения города», — отметили в полиции.

Правоохранители подчеркнули, что сейчас продолжаются одновременно обыски по месту работы и по месту проживания фигурантов производства.

Напомним: полиция в понедельник, 18 февраля 2019 года, проводит обыски в департаменте энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий Николаевского городского совета. В департаменте подчеркивали, что обыски проводят с целью извлечения договорной и бухгалтерской документации.