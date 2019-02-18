Сегодня 18 февраля 2019 года, 15:46

Наталия Блаживская рекомендует воздержаться от использования термина «прецедентное право» на современном этапе

Существует ли в Украине прецедентное право? Этим вопросом в последнее время задаются все чаще и чаще многие эксперты. Кто-то считает, что такое не возможно, поскольку Украина относиться к континентальной правовой семье. Часть уже придерживается мнения, что постановления Большой Палаты ВС являются прецедентными. Найти ответ нам помогла Наталия Блаживская, президент IFA в Украине.

«Анализируя тематику «прецедентного права» следует быть аккуратным с терминологией. На современном этапе я бы воздержалась от использования термина «прецедентное право» в Украине. Этот термин естественно звучит и является понятным с разных сторон для стран англо-саксонской системы права. Украина является очевидным участником системы континентального права, который использует все богатое историческое наследство «римского права», «наполеонизации» и «германизации». В прецедентном праве есть много элементов, которые не видимы на первый взгляд, но которые важны для понимания сложности этой системы и правильного применения. Прецедентное право является многоуровневым. Есть правила применения позиции Верховных судов для высших и апелляционных; позиций высших судов для апелляционных и судов первой инстанции; позиций апелляционных судов для судов первой инстанций; позиций одинаковых по уровню судов и т.д. В странах англо-саксонской системы уже существуют многолетние традиции определения того, что и для кого является прецедентом, правила определения «аналогичности» дел для применения прецедентов. Там создана эффективная инфраструктура изучения прецедентов, методологий их толкования и применения» — рассказывает эксперт.

Она также отмечает, что все указанное в совокупности создает сложную систему, которая сформирована в конкретном историческом, культурном и правовом контексте. Именно поэтому, на мой взгляд, правильное понимание и применение термина «прецедентное право» является допустимым только по отношению к тем правовым системам, где «прецедент» давно является именно источником права, а не примером правоприменения в конкретной жизненной ситуации.

«Тот смысловой контекст, в котором слово «прецедент» и производные от него используются в Украине, на мой взгляд, намного более подходит к доктрине формирования стабильной судебной практики (jurisprudence constant). А Jurisprudence constant (c учетом принципа верховенства права) по своему содержанию вполне близка к принципу stare decisis, который лежит в основе «прецедентного права», — уверена Наталия Блаживская.