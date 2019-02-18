Сегодня 18 февраля 2019 года, 14:14

LHS: о правовых механизмах взаимодействия на следователя во время досудебного расследования рассказала адвокат Марина Мацегора

Рабочая неделя в Legal High School стартовала с модуля «Открытие уголовного производства» блока «Стратегия и тактика защитника на стадии досудебного расследования» Школы уголовной практики. О правовых механизмах воздействия на следователя во время досудебного расследования рассказала адвокат Марина Мацегора.

Несмотря на то что уголовное процессуальное законодательство декларирует равенство сторон уголовного производства на сбор, подачу суду доказательств, ходатайств, на практике, по словам спикера, это равенство является декларативным, обвинительный уклон продолжает работать.

Адвокат и следователь взаимодействуют в трех случаях: при осуществлении адвокатом защиты, представления интересов потерпевшего и в случае так называемых фактовых дел. Говоря о первом виде взаимодействия (защите), спикер отметила, что участники уголовного производства имеют право заявлять ходатайства следователю, прокурору о закрытии уголовного производства при наличии определенных обстоятельств, хотя и нет позитивной практики. В числе других видов взаимодействия лектор назвала подачу жалоб на следователя следственному судье, жалоб на следователя процессуальному руководителю, внесение информации о совершенном следователем преступлении в ЕРДР и другие «непроцесуальные» меры влияния, такие как привлечение СМИ.

Сравнительно недавно появилась возможность взыскать моральный вред, причиненный следователем или прокурором (так называемый закон маски-шоу стоп №2 от 18 сентября 2018 года). Государство, возместив вред, причиненный следователем, прокурором, может применить право обратного требования к этим лицам в случае установления в их действиях состава уголовного правонарушения по обвинительному приговору суда или дисциплинарного проступка, независимо от срока применения и действия дисциплинарного взыскания. Марина Мацегора отметила, что для применения данного инструмента должен быть обвинительный приговор в отношении следователя, а этого добиться очень сложно. Ознакомила адвокат и с позитивной судебной практикой. Постановлением Апелляционного суда Харьковской области от 24 июля 2018 года (дело №639/4913/15-ц) взыскан моральный вред как следствие неоднократного признания неправомерным бездействия следователя и прокурора относительно реализации конституционных прав, предусмотренных статьей 124 Конституции Украины, а также реализации прав потерпевшего. Суд взыскал 2 тыс. грн.

Представление интересов потерпевшего — самый сложный вид взаимодействия адвоката с органами следствия, поскольку права потерпевшего урезаны. Потерпевший, согласно статье 303 Уголовного процессуального кодекса Украины, вправе обжаловать решение следователя, прокурора о приостановлении досудебного расследования, решение следователя о закрытии уголовного производства, решение прокурора, следователя об отказе в признании потерпевшим, бездействие относительно невнесения сведений в ЕРДР.

Такого термина, как «фактовые дела», нет в уголовном процессуальном законодательстве, но Марина Мацегора выделила следующие их признаки: дело открыто, подозрение не предъявлено, сроки не указаны, арестовано имущество/счета. Адвокат вынужден решать и эту проблему, способ — установление разумных сроков.