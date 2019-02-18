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Американские санкции против российских финчуреждений могут смягчить

18 февраля 2019 года Источник:Pravo.ru

Сенаторы США смягчили возможные санкции против российских банков, пишет Pravo.ru.

Прошлая версия законопроекта о новых санкциях подразумевала, что президент США должен заблокировать активы и операции в американской юрисдикции одного или нескольких крупнейших российских банков.

Законопроект «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» (DASKA), внесенный в Конгресс 13 февраля 2019 года, смягчает возможные санкции в отношении российских банков, пишет РБК. Предыдущая версия документа предусматривала, что президент США должен заблокировать активы и операции в американской юрисдикции одного или нескольких российских банков, среди которых — «Внешэкономбанк», «Сбербанк», «ВТБ», «Газпромбанк», «Банк Москвы», «Россельхозбанк», «Промсвязьбанк». Согласно новому законопроекту, президент США будет блокировать активы и операции только того банка, который «предоставил финансовую или иную поддержку с целью вмешательства правительства РФ в демократический процесс или выборы любой другой страны».

Также новая версия законопроекта предусматривает введение санкций против любого лица (американского или иностранного) за инвестиции в российские объекты по экспорту сжиженного природного газа (СПГ), расположенные за пределами России. Такая инвестиция, чтобы попадать под санкции, должна «прямо и значительно способствовать строительству Российской Федерацией объектов по экспорту СПГ за пределами РФ» и превышать 1 млн долларов США.

Ограничения планируется ввести и против всех компаний, работающих в судостроительном секторе России. Эти санкции станут возможны, если госсекретарь США определит, что Россия помешала свободе судоходства в Керченском проливе или где-либо еще.

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