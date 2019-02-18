Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 18 февраля 2019 года, 18:53

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

НБУ сомневается в исполнимости решения ВС относительно ликвидированного банка

18 февраля 2019 года Источник:Юридическая Практика

Национальный банк Украины выражает обеспокоенность решением Верховного Суда от 5 февраля 2019 года. Об этом сказано на сайте регулятора. Данным решением было признано неправомерным решение НБУ от 13 февраля 2015 года об отнесении ПАО «Златобанк» к категории неплатежеспособных.

Кроме отмены решений регулятора суд обязал Нацбанк предоставить «Златобанку» срок для осуществления действий по финансовому оздоровлению банка после проведения мероприятий по его ликвидации.

«Напоминаем, что законами и нормативно-правовыми актами Украины предусмотрена процедура создания юридического лица, имеющего целью осуществление банковской деятельности, регулирования этой деятельности и ликвидации банка. В то же время законодательством не предусмотрен механизм восстановления деятельности банка, в том числе по решению суда, в отношении которого принято решение об отзыве банковской лицензии и его ликвидации», — подчеркнули в НБУ.

«Национальный банк убежден, что отмена решения об отнесении банка к категории неплатежеспособных никоим образом не восстановит ни его платежеспособность, ни доверие клиентов. В то же время вместо законодательно определенной ликвидационной процедуры суд порождает правовую неопределенность, которая нивелирует действие законов. Это, в свою очередь, приводит к нарушению прав вкладчиков и кредиторов, которые из-за подобных судебных решений уже не будут в состоянии получить в ходе предусмотренной законодательством ликвидационной процедуры банка свои средства», — прокомментировал начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента НБУ Виктор Григорчук.

Национальный банк, исходя из норм статьи 19 Конституции Украины, принципов правовой определенности и верховенства права, надеется, что Верховный Суд в своем решении предоставит исчерпывающий ответ на вопрос законного способа исполнения судебного решения, статуса ликвидационной процедуры банка и т.п.

Сейчас Национальный банк ожидает полного текста решения Большой Палаты Верховного Суда, по результатам анализа которого рассмотрит вопрос об обращении в суд с заявлением о разъяснении судебного решения. Однако сегодня, как показывает практика в подобных спорах, Национальный банк так и не получил от судов разъяснения судебных решений, уточнили представители регулятора.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 7 (1103) от 12/02/19 Свежий номер

Аграрное право

№ 7 (1103)
Отрасли практики

Ничего лишнего

РЕПОРТАЖ

Сильные мера сего

Судебная практика

Пойти на арбитраж

Тема номера:

Смежные вершины

Архив голосованийVox Populi

Новый Закон Украины «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»…

качественно и эффективно регулирует отношения участников

реальных проблем не решает

окончательно нивелирует необходимость Хозяйственного кодекса Украины как правового акта

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • АФ «Династия»
Пресс-релизы

ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ТРАНСФЕРТНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ: ПРЕОДОЛЕНИЕ РИСКОВ

От кого зависит стабильность банковского сектора Украины? Ответ – на Bank Watch Forum

IX Всеукраинская школа по праву интеллектуальной собственности

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом