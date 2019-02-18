Сегодня 18 февраля 2019 года, 18:53

НБУ сомневается в исполнимости решения ВС относительно ликвидированного банка

Национальный банк Украины выражает обеспокоенность решением Верховного Суда от 5 февраля 2019 года. Об этом сказано на сайте регулятора. Данным решением было признано неправомерным решение НБУ от 13 февраля 2015 года об отнесении ПАО «Златобанк» к категории неплатежеспособных.

Кроме отмены решений регулятора суд обязал Нацбанк предоставить «Златобанку» срок для осуществления действий по финансовому оздоровлению банка после проведения мероприятий по его ликвидации.

«Напоминаем, что законами и нормативно-правовыми актами Украины предусмотрена процедура создания юридического лица, имеющего целью осуществление банковской деятельности, регулирования этой деятельности и ликвидации банка. В то же время законодательством не предусмотрен механизм восстановления деятельности банка, в том числе по решению суда, в отношении которого принято решение об отзыве банковской лицензии и его ликвидации», — подчеркнули в НБУ.

«Национальный банк убежден, что отмена решения об отнесении банка к категории неплатежеспособных никоим образом не восстановит ни его платежеспособность, ни доверие клиентов. В то же время вместо законодательно определенной ликвидационной процедуры суд порождает правовую неопределенность, которая нивелирует действие законов. Это, в свою очередь, приводит к нарушению прав вкладчиков и кредиторов, которые из-за подобных судебных решений уже не будут в состоянии получить в ходе предусмотренной законодательством ликвидационной процедуры банка свои средства», — прокомментировал начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента НБУ Виктор Григорчук.

Национальный банк, исходя из норм статьи 19 Конституции Украины, принципов правовой определенности и верховенства права, надеется, что Верховный Суд в своем решении предоставит исчерпывающий ответ на вопрос законного способа исполнения судебного решения, статуса ликвидационной процедуры банка и т.п.

Сейчас Национальный банк ожидает полного текста решения Большой Палаты Верховного Суда, по результатам анализа которого рассмотрит вопрос об обращении в суд с заявлением о разъяснении судебного решения. Однако сегодня, как показывает практика в подобных спорах, Национальный банк так и не получил от судов разъяснения судебных решений, уточнили представители регулятора.