Окружной административный суд города Киева открыл производство и назначил подготовительное заседание на 18 марта с.г. по иску к председателю Высшей квалификационной комиссии судей Украины Сергею Козьякову о признании отсутствия у него полномочий члена ВККС.
Также суд привлек к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, Совет адвокатов Украины, Высшую квалификационную комиссию судей Украины.
Как сообщает портал «Судебная власть Украины», истец просит суд признать с 24 октября 2018 года противоправными действия члена ВККС Сергея Козьякова, связанные с исполнением полномочий члена ВККСУ, а также признать у него отсутствие с 24 октября 2018 года полномочий, обязать его воздержаться от осуществления этих полномочий.
В Окружной административный суд города Киева также поступили иски о признании отсутствия у Станислава Щотки и Татьяны Весельской полномочий членов ВККС.
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