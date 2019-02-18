Сегодня 18 февраля 2019 года, 14:14

18 марта суд рассмотрит дело по поводу полномочий члена ВККС у Сергея Козьякова

Иск к Сергею Козьякову рассмотрят через месяц

Окружной административный суд города Киева открыл производство и назначил подготовительное заседание на 18 марта с.г. по иску к председателю Высшей квалификационной комиссии судей Украины Сергею Козьякову о признании отсутствия у него полномочий члена ВККС.

Также суд привлек к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, Совет адвокатов Украины, Высшую квалификационную комиссию судей Украины.

Как сообщает портал «Судебная власть Украины», истец просит суд признать с 24 октября 2018 года противоправными действия члена ВККС Сергея Козьякова, связанные с исполнением полномочий члена ВККСУ, а также признать у него отсутствие с 24 октября 2018 года полномочий, обязать его воздержаться от осуществления этих полномочий.

В Окружной административный суд города Киева также поступили иски о признании отсутствия у Станислава Щотки и Татьяны Весельской полномочий членов ВККС.