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Киевлянам объяснили механизм возврата переплаченных средств за коммуналку

18 февраля 2019 года Источник:UBR

Чтобы вернуть переплату за отопление, киевлянам нужно обратиться с соответствующим заявлением в одно из городских отделений Центра коммунального сервиса, сообщила финансовый директор КП «Киевтеплоэнерго» Екатерина Саркисова. Автоматических перерасчетов не будет. Все заявления будут индивидуально изучаться и проверяться. Это потребует какого-то времени.

После чего ЦКС соберет весь пакет необходимых документов и передаст его на перепроверку в «Киевэнерго», и там будут приниматься окончательные решения для каждого случая. Чиновники считают, что только так можно избежать злоупотреблений, которые, по их словам, уже встречаются.

«У нас уже есть примеры, когда люди неправомерно обращались за перерасчетом, то есть на самом деле у них не было переплат, и есть люди, которые уже подали заявления в ЦКС и получили переплаченные средства. Поэтому если есть вопросы, необходимо обязательно оформить свое заявление», — сказала Екатерина Саркисова.

Проблемы у людей начались после того, как «Киевэнерго» перестало с 1 мая 2018 года предоставлять услуги по отоплению. Эту функцию возложило на себя коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго». В «Киевэнерго» остались долги и переплата горожан.

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