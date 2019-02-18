Сегодня 18 февраля 2019 года, 12:44

Нотариусов, которым заблокировали доступ к реестрам, зовут на митинг

Совет Нотариальной палаты Украины приняла решение о проведении акции мирного протеста нотариусов. Как говорится на сайте НПУ, целью является недопущение разрушения нотариата Украины, против создания рейдерских и коррупционных механизмов в сфере государственной регистрации.

Цель акции - устранение искусственных препятствий в осуществлении нотариальной деятельности, приведения в соответствие законодательства Украины с требованиями международных стандартов, положений Соглашения об ассоциации с ЕС, нормативных документов Международного союза нотариата.

Акция предусматривает проведение мирного собрания в Киеве, возле здания Кабинета Министров Украины (о дате и времени будет сообщено позже).

НПУ призывает нотариусов, у которых закончился срок временного блокирования, и каким противоправно не восстанавливают доступ к реестрам, не участвовать в экзаменах и использовать в полной мере все средства защиты своих прав.

В частности, письменно обращаться к НАИС с требованием подключения к реестрам, а в случае отказа - обращаться в суд. Также стоит обращаться в суд по поводу компенсации нанесенного материального и морального вреда.