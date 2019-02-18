Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 18 февраля 2019 года, 12:44

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Полиция дала правовую оценку порче билборда с кандидатом в Президенты

18 февраля 2019 года Источник:Юридическая Практика

На Херсонщине полицейский задержал правонарушителя, который разрисовал билборд с изображением кандидата на пост Президента Украины, пишет официальный сайт Нацполиции.

Работник Каховского отдела полиции примерно в 18.55 в г. Каховка заметил неизвестного, который разрисовывал билборд с изображением одного из кандидатов на пост Президента Украины.

Полицейский не дал мужу бежать и вызвал следственно-оперативную группу. Правонарушителем оказался 67-летний местный житель. У него изъяли палку, конец которой был обмотан тряпкой, а также банку с краской черного цвета.

В отношении мужчины составлен административный протокол по статье 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях «Мелкое хулиганство».

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 7 (1103) от 12/02/19 Свежий номер

Аграрное право

№ 7 (1103)
Отрасли практики

Ничего лишнего

РЕПОРТАЖ

Сильные мера сего

Судебная практика

Пойти на арбитраж

Тема номера:

Смежные вершины

Архив голосованийVox Populi

Новый Закон Украины «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»…

качественно и эффективно регулирует отношения участников

реальных проблем не решает

окончательно нивелирует необходимость Хозяйственного кодекса Украины как правового акта

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • АФ «Династия»
  • aequo
Пресс-релизы

ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ТРАНСФЕРТНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ: ПРЕОДОЛЕНИЕ РИСКОВ

От кого зависит стабильность банковского сектора Украины? Ответ – на Bank Watch Forum

IX Всеукраинская школа по праву интеллектуальной собственности

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом