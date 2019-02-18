Полиция дала правовую оценку порче билборда с кандидатом в Президенты

На Херсонщине полицейский задержал правонарушителя, который разрисовал билборд с изображением кандидата на пост Президента Украины, пишет официальный сайт Нацполиции.
Работник Каховского отдела полиции примерно в 18.55 в г. Каховка заметил неизвестного, который разрисовывал билборд с изображением одного из кандидатов на пост Президента Украины.
Полицейский не дал мужу бежать и вызвал следственно-оперативную группу. Правонарушителем оказался 67-летний местный житель. У него изъяли палку, конец которой был обмотан тряпкой, а также банку с краской черного цвета.
В отношении мужчины составлен административный протокол по статье 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях «Мелкое хулиганство».
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