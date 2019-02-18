Стало известно, почему российский банк заблокировал счета нефтеконцерна из Венесуэлы

Управление российского «Газпромбанка» заблокировало счета венесуэльского государственного нефтеконцерна Petróleos de Venezuela SA (PDVSA). Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на Reuters.
Как сообщили источники издания, руководство «Газпромбанка» приняло решение заблокировать счета венесуэльской компании PDVSA, которая ранее была обвинена в выводе средств из страны через российский банк.
«Счета PDVSA сейчас заблокированы. Как вы понимаете, операции по ним нельзя проводить», — рассказали источники.
В издании отметили, что благодаря таким шагам российский «Газпромбанк» пытается избежать применения санкций Соединенных Штатов Америки.
Напомним: ранее сообщалось, что венесуэльская государственная нефтяная компания Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) переводит свои счета в российский «Газпромбанк».
28 января с.г. США ввели новые жесткие финансовые санкции, направленные на блокирование доступа президента Венесуэлы Николаса Мадуро к нефтяным доходам страны.
В ответ президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что новые санкции США в отношении компании PDVSA направлены на то, чтобы получить контроль над Citgo — американским подразделением национальной нефтяной компании.
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