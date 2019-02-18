Сегодня 18 февраля 2019 года, 11:12

FinClub: обнародованы первые результаты действия закона о валюте

Более 30 послаблений, вступивших в действие 7 февраля с.г. вместе с Хаконом «О валюте и валютных операциях», являются важным шагом для улучшения бизнес-климата в Украине.

В НБУ отметили: как свидетельствует статистика первой недели работы новой либеральной системы валютного регулирования, введенные возможности являются по-настоящему востребованными, пишет FinClub.

По данным регулятора, с 7 по 13 февраля население купило в интернете через онлайн-банкинги 19 млн долларов США.

Украинский бизнес заключил 17 кредитных сделок с нерезидентами по упрощенной процедуре — без регистрации в НБУ. Компании и физлица инвестировали 1,7 млн евро за границу в пределах установленных е-лимитов.

«Валютная либерализация в действии: украинцы теперь покупают валюту не только в кассах, но и через интернет, бизнес заключает кредитные сделки с нерезидентами без лишних согласований в Национальном банке, а все вместе (как предприятия, так и население) инвестируют за рубеж без необходимости получения специальных разрешений», — заявили в НБУ.