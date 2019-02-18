Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 18 февраля 2019 года, 11:12

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

FinClub: обнародованы первые результаты действия закона о валюте

18 февраля 2019 года Источник:Finclub

Более 30 послаблений, вступивших в действие 7 февраля с.г. вместе с Хаконом «О валюте и валютных операциях», являются важным шагом для улучшения бизнес-климата в Украине.

В НБУ отметили: как свидетельствует статистика первой недели работы новой либеральной системы валютного регулирования, введенные возможности являются по-настоящему востребованными, пишет FinClub.

По данным регулятора, с 7 по 13 февраля население купило в интернете через онлайн-банкинги 19 млн долларов США.

Украинский бизнес заключил 17 кредитных сделок с нерезидентами по упрощенной процедуре — без регистрации в НБУ. Компании и физлица инвестировали 1,7 млн евро за границу в пределах установленных е-лимитов.

«Валютная либерализация в действии: украинцы теперь покупают валюту не только в кассах, но и через интернет, бизнес заключает кредитные сделки с нерезидентами без лишних согласований в Национальном банке, а все вместе (как предприятия, так и население) инвестируют за рубеж без необходимости получения специальных разрешений», — заявили в НБУ.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 7 (1103) от 12/02/19 Свежий номер

Аграрное право

№ 7 (1103)
Отрасли практики

Ничего лишнего

РЕПОРТАЖ

Сильные мера сего

Судебная практика

Пойти на арбитраж

Тема номера:

Смежные вершины

Архив голосованийVox Populi

Новый Закон Украины «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»…

качественно и эффективно регулирует отношения участников

реальных проблем не решает

окончательно нивелирует необходимость Хозяйственного кодекса Украины как правового акта

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Antika
    АФ «Династия»
Пресс-релизы

ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ТРАНСФЕРТНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ: ПРЕОДОЛЕНИЕ РИСКОВ

От кого зависит стабильность банковского сектора Украины? Ответ – на Bank Watch Forum

IX Всеукраинская школа по праву интеллектуальной собственности

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом