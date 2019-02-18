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Сегодня 18 февраля 2019 года, 11:13

Победителем конкурса на должность председателя ГСА стал Сергей Пушкарь

15 февраля 2019 года состоялось заседание Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы в системе правосудия, во время которого были объявлены победители конкурса на занятие вакантных должностей государственной службы категории «А» в системе правосудия — председателя Государственной судебной администрации Украины и его заместителя.

Об этом сообщается на портале судебной власти Украины.

Для участия в конкурсе документы подали шесть человек.

Два кандидата не подтвердили уровень владения иностранным языком, который является одним из официальных языков Совета Европы, и признаны не прошедшими конкурс.

В документах еще одного кандидата выявили несоответствие требованиям.

Согласно решению Комиссии победителем конкурса на должность председателя ГСА стал Сергей Пушкарь. В свою очередь Игорь Бут стал победителем конкурса на должность заместителя председателя ГСА.