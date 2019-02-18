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Сегодня 18 февраля 2019 года, 11:13

МИД Ирана заявляет о возможности агрессии со стороны Израиля

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф во время Мюнхенской конференции по безопасности обвинил Израиль в стремлении к войне. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на Reuters.

По его словам, поведение Соединенных Штатов и Израиля увеличивает шансы столкновения в регионе.

«Конечно, некоторые люди ищут войны... Израиль», — сказал г-н Зариф на Мюнхенской конференции по безопасности.

Зариф, указывая на Израиль и Соединенные Штаты, заявил, что «риск велик, и риск будет еще больше, если вы продолжите закрывать глаза на серьезные нарушения международного права».

Напомним: ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что авиаудары израильских ВВС по южным районам Дамаска направлены против Ирана. По словам израильского премьера, таким образом Израиль противодействует закреплению Ирана на территории Сирии.

Позже армия обороны Израиля сообщила, что израильские войска атаковали иранские силы на территории Сирии, нанеся удар по подразделению корпуса стражей исламской революции «Аль-Кудс» на сирийской территории.

Ранее израильская система противоракетной обороны перехватила выпущенную из Сирии ракету. По данным израильской армии, сирийская сторона предприняла попытку ракетного обстрела, однако батарея ПРО на севере Голанских высот перехватила ее.