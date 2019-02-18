Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 18 февраля 2019 года, 11:13

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

МИД Ирана заявляет о возможности агрессии со стороны Израиля

18 февраля 2019 года Источник:РБК-Украина

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф во время Мюнхенской конференции по безопасности обвинил Израиль в стремлении к войне. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на Reuters.

По его словам, поведение Соединенных Штатов и Израиля увеличивает шансы столкновения в регионе.

«Конечно, некоторые люди ищут войны... Израиль», — сказал г-н Зариф на Мюнхенской конференции по безопасности.

Зариф, указывая на Израиль и Соединенные Штаты, заявил, что «риск велик, и риск будет еще больше, если вы продолжите закрывать глаза на серьезные нарушения международного права».

Напомним: ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что авиаудары израильских ВВС по южным районам Дамаска направлены против Ирана. По словам израильского премьера, таким образом Израиль противодействует закреплению Ирана на территории Сирии.

Позже армия обороны Израиля сообщила, что израильские войска атаковали иранские силы на территории Сирии, нанеся удар по подразделению корпуса стражей исламской революции «Аль-Кудс» на сирийской территории.

Ранее израильская система противоракетной обороны перехватила выпущенную из Сирии ракету. По данным израильской армии, сирийская сторона предприняла попытку ракетного обстрела, однако батарея ПРО на севере Голанских высот перехватила ее.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 7 (1103) от 12/02/19 Свежий номер

Аграрное право

№ 7 (1103)
Отрасли практики

Ничего лишнего

РЕПОРТАЖ

Сильные мера сего

Судебная практика

Пойти на арбитраж

Тема номера:

Смежные вершины

Архив голосованийVox Populi

Новый Закон Украины «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»…

качественно и эффективно регулирует отношения участников

реальных проблем не решает

окончательно нивелирует необходимость Хозяйственного кодекса Украины как правового акта

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • aequo
Пресс-релизы

ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ТРАНСФЕРТНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ: ПРЕОДОЛЕНИЕ РИСКОВ

От кого зависит стабильность банковского сектора Украины? Ответ – на Bank Watch Forum

IX Всеукраинская школа по праву интеллектуальной собственности

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом