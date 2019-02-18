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«ПриватБанк» одержал победу в Гааге в процессе против РФ

18 февраля 2019 года Источник:Finclub

Постоянная палата третейского суда в Гааге официально обнародовала частичное арбитражное решение в пользу «ПриватБанка» и против Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба «ПриватБанка».

В частичном арбитражном решении от 4 февраля 2019 года, которое было обнародовано сегодня, арбитражный суд признал, что он имеет юрисдикцию в отношении всех требований «ПриватБанка» против Российской Федерации.

«Суд признал, что Россия нарушила свои обязательства по двустороннему соглашению о поощрении и взаимной защите инвестиций, незаконно экспроприировав активы «ПриватБанка» в Крыму, и что «ПриватБанк» имеет право на возмещение за такую экспроприацию в полном объеме», — говорится в сообщении банка.

Арбитражный суд оставил вопрос о размере возмещения, подлежащего уплате «ПриватБанку» за незаконные действия Российской Федерации, на следующий этап арбитражного разбирательства. «ПриватБанк» намерен получить возмещение на сумму свыше 1 млрд долларов США.

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