Сегодня 16 февраля 2019 года, 00:52

Съезд адвокатов Украины определил запасного зампредседателя Совета адвокатов Украины

Перед тем как завершить работу, Съезд адвокатов Украины решил еще один кадровый вопрос - избрания заместителя председателя Совета адвокатов Украины.

Решение было принято на случай, если пост окажется вакантным вследствие избрания Алексея Кухаря судьей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда.

Сейчас конкрус в ВАС на завершающей стадии, и есть вероятность, что по его итогам г-н Кухарь наденет судейскую мантию. Чтобы не собирать еще один съезд, для заполнения вакансии, было принято решение с оговоркой.

Так, в случае успешного прозождения конкурса коллегой, его место в САУ займет Александр Готин, ныне занимаюший должность председателя Комитета НААУ по антикоррупционной политике и комплаенсу.

Кроме того, после завершения работы Сьезда адвокатов состоялось заседание Совета адвокатов Украины, на котором член САУ, секретарь Совета Павел Гречковский заявил о сложени своих полномочий в связи с избранием членом Высшего совета правосудия.

Его заявление было удовлетворено, а секретарем Совета избран Игорь Колесников.