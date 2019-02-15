После сложения полномочий председателя Высшей квалификацонно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Александром Дроздовым, съезду адвокатов Украины было предложено избрать нового руководителя этого органа адвокатского самоуправления.
На должность были предложены кандидатуры адвокатов Сергея Вилкова и Андрея Мисяца, однако последний снял свою кандидатуру.
По результатам открытого голосования за Сергея Вилкова проголосовали 142 делегата.
После этого съезд рассмотрел еще один вопрос – об изменениях в правила адвокатской этики, приняв решение подправить терминологию в Правилах адвокатской этики, поручив это сделать Редакционной комиссии согласно выраженным делегатами замечаниям.
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