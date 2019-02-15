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Сегодня 15 февраля 2019 года, 23:18

Сергей Вилков возглавил ВКДКА

После сложения полномочий председателя Высшей квалификацонно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Александром Дроздовым, съезду адвокатов Украины было предложено избрать нового руководителя этого органа адвокатского самоуправления.

На должность были предложены кандидатуры адвокатов Сергея Вилкова и Андрея Мисяца, однако последний снял свою кандидатуру.

По результатам открытого голосования за Сергея Вилкова проголосовали 142 делегата.

После этого съезд рассмотрел еще один вопрос – об изменениях в правила адвокатской этики, приняв решение подправить терминологию в Правилах адвокатской этики, поручив это сделать Редакционной комиссии согласно выраженным делегатами замечаниям.