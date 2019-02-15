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Сегодня 15 февраля 2019 года, 21:47

Съезд адвокатов Украины избрал членом ВККС Александра Дроздова

Согласно результатам тайного голосования, 172 голосами за членом Высшей квалификационной комиссии судей Украины был избран Александр Дроздов.

При этом за кандидата Сергея Гаргача голоса отдали четыре делегата.

Всего бюллетени для голосования получили 178 делегатов, 177 бюллетеня были изъяты из урн для голосования, один был признан недействительным.