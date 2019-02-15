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Сегодня 15 февраля 2019 года, 21:48

Павел Гречковский и Алексей Маловацкий избраны членами ВСП

Счетная комиссия огласила результаты тайного голосования за членов Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Что касается результатов голосования по членам ВСП, по данным счетной комиссии в годосовании приняли участие 177 делегатов, хотя бюллетени взяли 178 делегатов. Четыре бюллетеня признаны недействительными.

По итогам голосования Павел Гречковский набрал 161 голос, Алексей Маловацкий – 142, а Тарас Будз – 36.

Таким образом, членами ВСП избраны Павел Гречковский и Алексей Маловацкий, которые сразу приняли присягу членов ВСП перед Сьездом адвокатов Украины.