Счетная комиссия огласила результаты тайного голосования за членов Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей Украины.
Что касается результатов голосования по членам ВСП, по данным счетной комиссии в годосовании приняли участие 177 делегатов, хотя бюллетени взяли 178 делегатов. Четыре бюллетеня признаны недействительными.
По итогам голосования Павел Гречковский набрал 161 голос, Алексей Маловацкий – 142, а Тарас Будз – 36.
Таким образом, членами ВСП избраны Павел Гречковский и Алексей Маловацкий, которые сразу приняли присягу членов ВСП перед Сьездом адвокатов Украины.
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