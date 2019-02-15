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Один из кандидатов в члены ВККС не прошел специальной проверки

15 февраля 2019 года Источник:Юридическая Практика

Утвержден бюллетень для тайного голосования за избрание (назначение) члена Высшей квалификационной комиссии судей, в который включены две кандидатуры: Александра Дроздова и Сергея Гаргача.

Приступая к рассмотрению вопроса, секретарь съезда отметила, что в отношении кандидата Михаила Гуртового секретариатом ВККС не были направлены результаты специальной проверки. Это вызвано тем, что кандидат не подал декларацию лица, претендующего на занятие должности в органе государственной власти, и не дал согласия для проведение проверки, в связи с чем проверка не могла быть проведена.

При этом по результатам проверки кандидата Сергея Гаргача констатировано, что ввиду отсутствия ответа от управления СБУ в Донецкой области сделать вывод о наличии обстоятельств, препятствующих занятию должности, нет возможности.

Таким образом, кандидат в члены ВККС Александр Дроздов был включен в бюллетень автоматически, как делегат съезда, а за включение Сергея Гаргача проголосовали 106 делегатов съезда.

За включение в бюллетень для голосования Михаила Гуртового проголосовали три делегата съезда.

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