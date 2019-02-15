Съезд адвокатов Украины утвердил бюллетень для тайного голосования.
В бюллетень включены кандидаты, являющиеся делегатами съезда: Павел Гречковский и Тарас Будз, а также кандидат, которого поддержали минимум 20% от количества делегатов съезда (минимум 37 голосов), — Алексей Маловацкий, набравший 170 голосов.
Кандидаты Евгений Огарков и Наталья Алпатьева, набравшие 17 и 23 голоса поддержки соответственно, не были включены в бюллетень для голосования.
Таким образом, съезд будет выбирать двух членов ВСП из трех кандидатов.
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