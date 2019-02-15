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Сегодня 15 февраля 2019 года, 20:14

В бюллетень для голосования за членов ВСП включены три кандидата

Съезд адвокатов Украины утвердил бюллетень для тайного голосования.

В бюллетень включены кандидаты, являющиеся делегатами съезда: Павел Гречковский и Тарас Будз, а также кандидат, которого поддержали минимум 20% от количества делегатов съезда (минимум 37 голосов), — Алексей Маловацкий, набравший 170 голосов.

Кандидаты Евгений Огарков и Наталья Алпатьева, набравшие 17 и 23 голоса поддержки соответственно, не были включены в бюллетень для голосования.

Таким образом, съезд будет выбирать двух членов ВСП из трех кандидатов.