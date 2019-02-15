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Сьезд адвокатов Украины уволил Павла Луцюка с должности члена ВККС

15 февраля 2019 года Источник:Юридическая Практика

Счетная комиссия объявила результаты тайного голосования по вопросу увольнения с должности члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины Павла Луцюка.

По словам председателя счетной комиссии, был изготовлен 181 бюллетень. Делегаты взяли для голосования 178 бюллетеней, которые были извлечены из урн после волеизъявления делегатов. 5 бюллетеней были признаны недействительными.

За увольнение Павла Луцюка проголосовали 94 делегата, против — 79.

Таким образом, счетная комиссия констатировала, что съезд адвокатов Украины уволил Павла Луцюка с должности члена ВККС.

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Комментарии:»

Провінціал 15 февраля 2019 года 18:20 #

Уважно прочитав статті 96 та 97 ЗК "Про судоустрій і статус суддів"... Саме ці статті регулюють звільнення з посади і припинення повноважень члена ВККСУ. Не знайшов там такої підстави, як бажання дроздова якомога раніше потрапити з одного теплого кабінету в інший, ще й з врахуванням того, що той таки дроздов не пройшов самий перший тест на суддю нового ВС. Тобто сам суддею стати неспроможний, а приймати іспити для кандидатів в судді він може... Про які етично-моральні принципи може йти мова? Та навіть про знання законодавства? Ну ладно дроздов - та більшість адвокатів на з'їзді, які мовчки голосували "ЗА" - не спромоглися прочитати закон? Не віриться чомусь, на жаль...

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