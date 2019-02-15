Сегодня 15 февраля 2019 года, 18:43

Сьезд адвокатов Украины уволил Павла Луцюка с должности члена ВККС

Счетная комиссия объявила результаты тайного голосования по вопросу увольнения с должности члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины Павла Луцюка.

По словам председателя счетной комиссии, был изготовлен 181 бюллетень. Делегаты взяли для голосования 178 бюллетеней, которые были извлечены из урн после волеизъявления делегатов. 5 бюллетеней были признаны недействительными.

За увольнение Павла Луцюка проголосовали 94 делегата, против — 79.

Таким образом, счетная комиссия констатировала, что съезд адвокатов Украины уволил Павла Луцюка с должности члена ВККС.