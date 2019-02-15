Сегодня 15 февраля 2019 года, 17:08

Слушателей LHS ознакомили с различными нюансами коммуникации с налоговыми органами

Сегодняшний день Школы налоговой практики LHS завершила лекция Майи Святашовой, советника, руководителя практики антимонопольного права, интеллектуальной собственности и налоговых споров АО SpensersST, об аспектах коммуникации с налоговыми органами.

Среди видов коммуникаций с налоговыми органами лектор выделила официальные встречи на специальных платформах (EBA, ACC), но они, как правило, носят общий характер. Самый же частый вид коммуникации — переписка с фискальными органами (подготовка ответов на запросы; обращения с запросами, письмами и т.п.). Она напомнила, что исчерпывающий перечень и основания предоставления информации установлены законом.

Если запрос налоговой составлен с нарушением требований, изложенных в статье 73 Налогового кодекса Украины, налогоплательщик освобождается от обязанности предоставлять ответ на такой запрос.

«Стандартный срок для ответа на запрос налогового органа составляет 15 дней», — напомнила Майя Святашова.

Спикер обратила внимание слушателей, что непредоставление налогоплательщиком пояснений и их документального подтверждения на обязательный письменный запрос налогового органа служит основанием для проведения внеплановой выездной проверки плательщика налога.

Следующий аспект, на котором акцентировала внимание лектор, касался правовых последствий получения индивидуальных налоговых консультаций. Она отметила, что налоговому органу законодатель предоставил больше времени для ответа на запрос налогоплательщика о предоставлении налоговой консультации. В частности, срок составляет 25 календарных дней, следующих за днем получения обращения контролирующим органом.

«Несмотря на то что Налоговый кодекс содержит четкие требования к документу, зачастую на запрос о получении налоговой консультации налогоплательщики получают фактически информационное письмо о предоставлении информации», — обозначила одну из проблем г-жа Святашова.

При этом в случае, если положения индивидуальной налоговой консультации противоречат положениям обобщающей налоговой консультации, применяются положения обобщающей налоговой консультации. Тем менее, по словам лектора, получить индивидуальную консультацию гораздо проще и быстрее, чем обобщающую.

«У налогоплательщика всегда есть право обжаловать индивидуальную налоговую консультацию и приказ о ее утверждении», — сообщила спикер.

Подводя итоги лекции, Майя Святашова акцентировала внимание на том, что риск проверки существует всегда, однако предоставление своевременной, полной и достоверной информации на законный запрос налогового органа поможет существенно его снизить.