Сегодня 15 февраля 2019 года, 17:09

LHS: Михаил Кочеров рассказал о комплаенсе и профилактике налоговых рисков

Сегодняшний день Школы налоговой практики LegalHighSchool открыла лекция на тему «Комплаенс и профилактика налоговых рисков», с которой выступил Михаил Кочеров, управляющий партнер IBC Legal Services.

«Сегодня наше налоговое законодательство не содержит универсального понятия налогового риска», — отметил лектор. Говоря о совокупности последствий для налогоплательщика, он в первую очередь выделил финансовые обязательства, влияющие на инвестиционную привлекательность предприятия. Вторая составляющая — персональная ответственность. По мнению спикера, кроме уголовной ответственности следует учитывать сам факт привлечения к ответственности руководителя, так как это влияет на его личный статус. Третья — убытки для предприятия. Например, потеря контрагентов при блокировке налоговых накладных. Последняя составляющая — потеря деловой репутации.

По словам лектора, к налоговым рискам у бизнеса разные подходы, но в целом можно выделить три основные группы налогоплательщиков в зависимости от их отношения к таким рискам: налогоплательщики, которые слепо следуют требованиям и позициям налоговых органов, налогоплательщики, которые творчески подходят к вопросу разрешения налоговых рисков и готовы отстаивать свои интересы, в том числе в суде, и третья группа — налогоплательщики, которые минимизируют риски, то есть уклоняются от уплаты налогов.

«Понимание того, что налогоплательщиков ждет длительный и дорогостоящий судебный процесс, соответственно, нежелание быть втянутым в него, побуждает бизнес идти на поводу у налоговых органов», — отметил г-н Кочеров. Вместе с тем представители второй группы налогоплательщиков выработали алгоритм действий, позволяющий оценить налоговые риски.

В первую очередь риски оцениваются в части налоговой нагрузки, как финансовая составляющая затрат предприятия. Второй шаг — это оценка сущности налоговой операции, и третий — наличие комплаенс-политики на предприятии.

По словам лектора, после первичной оценки ведутся поиски минимизации наступления налоговых рисков. В данном случае целесообразно взвешивать все возможные негативные последствия и отслеживать процесс раскрытия информации. «Руководитель предприятия не всегда является собственником. И для учредителя компании очень важно понимать все процессы, происходящие на предприятии», — пояснил Михаил Кочеров.

Далее лектор рассказал о классификации налоговых рисков, выделив два основных вида: внешние и внутренние. К внешним, в частности, относится часто изменяющееся законодательство, в том числе с точки зрения его несовершенства. Среди скрытых внешних рисков могут быть также и действия контрагента. Внутренние риски — это риски, на которые бизнес может повлиять. Например, отсутствие или несовершенство системы контроля. Минимизировать такой риск можно посредством введения на предприятии системы комплаенса, которая позволит в том числе и повысить профессиональный уровень сотрудников.

Более детально лектор рассказал о комплаенсе и алгоритме его внедрения на предприятии.