Съезд адвокатов Украины избрал членами Высшей ревизионной комиссии адвокатуры Украины на новый срок полномочий четырех членов ВРКА, которые работают в составе сегодня.
Срок полномочий действующих членов истекает в ноябре 2019 года, в связи с чем председатель ВРКА Максим Болдин попросил съезд решить вопрос сохранения полномочности комиссии.
Так, членами ВРКА избраны адвокаты Василий Райко, Руслан Надьон, Игорь Мокин и Ирина Сачаева. Также членом ВРКА избран Андрей Карась. Избранные адвокаты вступят в полномочия после истечения каденции действующего состава комиссии.
Кроме того, съезд адвокатов утвердил сметы САУ, НААУ и ВКДКА и ряд резолюций, а именно — относительно необходимости возврата субъекту законодательной инициативы проекта №9055 и необходимости совместной разработки проекта, который бы учитывал интересы адвокатов, и изменения законодательства о социальном обеспечении в частности, относительно уплаты адвокатами единого социального взноса.
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