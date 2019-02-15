После долгих дискуссий относительно возможности и допустимости рассмотрения съездом адвокатов Украины вопроса о членстве Павла Луцюка в Высшей квалификационной комиссии судей Украины было принято решение.
Так, к съезду обратились несколько судей (в частности, судьи местного Кировоградского городского суда, Ровенского окружного административного суда), попросив рассмотреть этот вопрос, приведя факты, как представитель адвокатуры в ВККС, будучи представителем сторон в судах, апеллировал к тому, что он является членом комиссии, и якобы тем склонял суд к принятию решения в пользу его клиентов.
По результатам голосования 95 голосами за (при 43 против и 23 воздержавшихся) было решено выразить недоверие Павлу Луцюку как члену ВККС.
После этого в повестку дня был внесен вопрос об увольнении г-на Луцюка с должности члена ВККС, голосование по которому будет проводиться тайно бюллетенями.
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