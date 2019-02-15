Сегодня 15 февраля 2019 года, 15:39

ВРКА сообщает о нарушениях в ведении финансовой деятельности предыдущего руководства Совета адвокатов Ровенской области

Съезд адвокатов Украины принял к сведению доклады председателя НААУ — председателя САУ Лидии Изовитовой и председателя ВКДКА Александра Дроздова, после чего делегаты перешли к отчетам Высшей ревизионной комиссии адвокатуры по итогам проверки финансовой деятельности органов адвокатского самоуправления.

По словам председателя ВРКА Максима Болдина, Комиссия с 2017 года провела проверки 20 органов адвокатского самоуправления, по итогам которых составлены заключения и даны рекомендации местным органам самоуправления.

Вместе с тем докладчик отметил, что провести проверку деятельности Совета адвокатов г.Киева не удалось ввиду отсутствия у председателя этого Совета Петра Рябенко доступа к счету, поэтому проверка финансовой деятельности была приостановлена. Проведение такой проверки запланировано на 2019 год.

Кроме того, большие нарушения в ведении финансовой деятельности обнаружены ВРКА при проведении проверки финансовой деятельности Совета адвокатов Ровенской области. По словам спикера, финансовая документация надлежащим образом не велась, финансовые документы, в частности, относительно выплаченных заработных плат и возмещения руководству и членам Совета адвокатов Ровенской области новому руководству Совета не переданы, а потому нет возможности установить правильность ведения бухгалтерского учета и расходования средств.

В этой связи был утвержден неполный отчет с рекомендацией новому председателю Совета адвокатов Ровенской области Сергею Удовиченко принять меры по восстановлению финансовой документации Совета.

Такой акцент на Ровенском регионе стал толчком для обсуждения на съезде адвокатов Украины вопроса относительно работы экс-председателя Совета адвокатов Ровенской области Павла Луцюка, занимающего ныне должность члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

В частности, адвокат Алексей Фазекош заявил, что вопреки всем заслугам перед адвокатским самоуправлением Павел Луцюк вовлечен в скандал с подделкой своего свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью: чтобы иметь свидетельство под №1 в регионе г-ном Луцюком был совершен служебный подлог. Это может обернуться большим репутационным скандалом для адвокатуры. В этой связи было предложено рассмотреть вопрос о выражении недоверия и отзыве с должности члена ВККС Павла Луцюка.

В то же время адвокат Александр Мельников призвал адвокатов не ставить этот вопрос в повестку дня сегодня, исходя из того, что у г-на Луцюка полномочия члена ВККС истекают 3 июля 2019 года.

Это предложение вызвало спор среди делегатов: часть делегатов потребовали не отклоняться от повестки дня и оставить все вопросы, возникшие в ходе работы съезда, в пункте «Разное».

В итоге делегаты съезда все же решили включить в повестку дня вопрос относительно недоверия члену ВККС Павлу Луцюку.