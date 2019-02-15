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Сегодня 15 февраля 2019 года, 15:38

Денис Бугай выдвинут в кандидаты на пост президента Ассоциации юристов Украины

Член правления Ассоциации юристов Украины, президент Ассоциации с 2013 по 2017 год Денис Бугай баллотируется на пост президента Ассоциации на следующую каденцию. Об этом информирует сайт Ассоциации. Денис Бугай свое согласие на участие в выборах президента АЮУ уже подтвердил и предложил на пост вице-президента АЮУ кандидатуру Артема Стоянова, члена правления АЮУ, старшего партнера Юридической группы LCF.

Его кандидатуру 13 февраля 2019 года выдвинули 13 членов АЮУ, среди которых — руководители отделений и комитетов:

- Александр Байдерин, глава отделения АЮУ в Одесской области, управляющий партнер ЮК CLS (Одесса);

- Дмитрий Гладкий, глава отделения АЮУ в Запорожской области, партнер АО «Гладкий, Яценко и Партнеры»;

- Роман Чумак, глава отделения АЮУ в Харьковской области, управляющий партнер ЮК «Арес»;

- Виктория Кузык, глава отделения АЮУ в Ивано-Франковской области;

- Анна Лазарчук, глава отделения АЮУ в Ровенской области, адвокат Адвокатского бюро Анны Лазарчук;

- Роксолана Костур, глава отделения АЮУ во Львовской области, партнер АО «Матвеев и Партнеры»;

- Анна Огренчук, председатель Комитета АЮУ по процессуальному праву, управляющий партнер ЮГ LCF, член Совета по вопросам судебной реформы при Президенте Украины;

- Анна Бабич, председатель Комитета АЮУ по корпоративному праву и фондовому рынку, партнер Aequo;

- Татьяна Лисовец, председатель Комитета АЮУ по налоговому и таможенному праву, старший партнер, руководитель судебной практики АО «Соколовский и Партнеры»;

- Александр Мамуня, председатель Комитета АЮУ по интеллектуальной собственности, партнер, руководитель практики разрешения споров и интеллектуальной собственности ЮФ AEQUO;

- Андрей Савчук, член Совета Комитета АЮУ по процессуальному праву, партнер ЮК «Морис Групп», адвокат, член Общественного совета добропорядочности (с 2016 года по настоящее время);

- Владислав Соколовский, член правления АЮУ, управляющий партнер АК «Соколовский и Партнеры».

- Лысенко Денис, управляющий партнер Aequo.

Подача кандидатур продолжается до 23 марта 2019 года, выборы президента состоятся 24 мая во время заседания Правовой ассамблеи.

Денис Бугай назвал следующие приоритеты на должности руководителя Ассоциации:

«1. Завершить реформу Секретариата. Максимально раскрыть управленческий потенциал нашей команды.

2. Восстановить дружеские отношения с юридическими СМИ, которые были утрачены в последнее время. Обеспечить широкое распространение наших идей и взглядов.

3. Укрепить лидерский потенциал и дать больше автономии комитетам. Максимальное привлечение их интеллектуального потенциала к формированию правовой политики страны.

4. Завершить финансовую децентрализацию. Структурировать функцию региональных секретариатов. Усилить региональное лидерство.

5. Реформирование адвокатуры. И это не только вопрос законопроекта».

«Глобальная цель – лидерство и влияние!», – добавил претендент на должность.

«Отвожу для этого только один срок, должны все сделать за полтора-два года», – резюмировал он.