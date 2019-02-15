Сегодня 15 февраля 2019 года, 14:08

Рекомендации относительно избежания рисков, связанных с контрагентами, — в фокусе внимания слушателей LHS

О налоговых рисках, связанных с контрагентами, рассказал в рамках Школы налоговой практики LHS Мирослав Гнидка, руководитель юридического департамента группы компаний Merx, адвокат.

По словам лектора, в прошлом году сместились акценты в вопросе проведения комплексных налоговых проверок. «Если аргументированно составить возражения на результаты проведения проверки, то есть большие шансы, что будет проведена дополнительная проверка и все замечания налоговый будут сняты», — сказал г-н Гнидка.

Сегодня можно выделить основные проблемы, связанные с фиктивностью контрагента, несвоевременной регистрацией и исполнением налоговых обязательств контрагентом, а также проблемы, касающиеся деятельности физических лиц-предпринимателей, заключения договоров подряда с физическим лицом и взаимодействия с нерезидентами-контрагентами, контрагентами с непрозрачной структурой собственности.

Анализируя проблему фиктивности контрагента, Мирослав Гнидка сообщил, что налоговые органы самостоятельно определяют обстоятельства в договорных отношениях с контрагентом. Речь идет собственной базе ГФС, в которой содержится перечень компаний под маркером «ненадежный контрагент».

Второй тип рисков в этой категории связан с проведением досудебного расследования относительно контрагентов. Третий — наличие приговора в уголовном производстве. «Налоговые при наличии такого приговора считают, что сделки носят фиктивный характер», — сообщил лектор.

По его словам, нет аксиомы, позволяющей избежать наступления таких рисков. Тем не менее лектор дал ряд рекомендаций. Среди них проведение идентификации юридического лица либо ФЛП, а также идентификации руководителя предприятия. Не менее важный фактор — присутствие подписанта при заключении договора и фото- или видеофиксация процесса его заключения. Кроме того, следует также фиксировать любыми возможными способами, в том числе и фото- и видеофиксацией процесс выполнения сделки.

«Стимулирование контрагента штрафными санкциями относительно своевременного исполнения обязанностей по регистрации и исполнения налоговых обязательств является еще одним способом, позволяющим избежать рисков», — отметил Мирослав Гнидка.

Рассказывая о рисках, связанных с взаимоотношениями с физическими лицами — предпринимателями и заключением договоров подряда с физлицами, лектор сообщил, что в данном случае для минимизации рисков из договоров следует исключить ряд пунктов. Это, в частности, правила внутреннего распорядка, работа в процессе производства.

Следующая проблема, которая сегодня набирает обороты, связана с деятельностью нерезидентов-контрагентов и контрагентов с непрозрачной структурой бизнеса. Для того чтобы уменьшить риски, г-н Гнидка порекомендовал проводить идентификацию таких контрагентов. В частности, желательно истребовать правоустанавливающие документы контрагента-нерезидента или участника (акционера контрагента), схему собственности (с понятным конечным бенефициаром), пояснения происхождения средств нерезидента с доказательствами (платежные поручения, выписки), справку о налоговом резидентстве и пр.